16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Чубак, Алманбет, Манасчи) 9.00 18.00 Западный улицы 50 лет Победы, переулок Шушенский 9.30 18.00 улицы Тоголока Молдо, Московская, Логвиненко, Боконбаева 9.00 18.00

2 Чуйская область