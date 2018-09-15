16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Чубак, Алманбет, Манасчи)
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9.00
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18.00
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Западный
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улицы 50 лет Победы, переулок Шушенский
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9.30
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18.00
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улицы Тоголока Молдо, Московская, Логвиненко, Боконбаева
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9.00
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Сокулукский
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село Романовка (улица Фрунзе )
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9.00
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17.00
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Кантский
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село Киргшелк (улица Школьная)
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9.00
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19.00