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Общество

16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Чубак, Алманбет, Манасчи)

9.00

18.00

Западный

улицы 50 лет Победы, переулок Шушенский

9.30

18.00

улицы Тоголока Молдо, Московская, Логвиненко, Боконбаева

9.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Сокулукский

село Романовка (улица Фрунзе )

9.00

17.00

Кантский

село Киргшелк (улица Школьная)

9.00

19.00
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