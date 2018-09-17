Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 26 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Арстанбап, Кок-Жайык, Молдокулова, Улан, Кок-Жангак, Достоевского, квадрат ограниченный улицами Шабдан Батыра, Достоевского, Чар, БЧК), микрорайон «Восток-5», 23/2;

9.30-19.00 — улицы Жумабека, Усенбаева, Фрунзе, Абдрахманова, Байтик Батыра, Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Торфяная, Суворова, переулок Тугучинский;

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 4;

9.30-18.00 — улицы Хабитат, Боталиева, Можайского, Кызыл-Кийская;

13.00-15.00 — улицы Мостовая, Восточная, Тоголока Молдо, Можайского, переулки Снегиревский, Витебский;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Кожомкулова);

13.00-17.00 — жилмассив «Киргизия-1» (квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Абдрахманова, Жениш, Волокаламской).

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовке;

на ТЭЦ, автомойке на пересечении проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской;

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, улицами Усенбаева, Мичурина, Ибраимова;

на улице Юго-Западный район.

Памятные даты

Cостоялся первый показ звукового фильма

Фото Афиша первого в истории полнометражного фильма с синхронной речевой фонограммой «Певец джаза», 1927 год

Большинство кинопроизводителей изначально скептически относились к идее звука в кинематографе, опасаясь утраты универсальности киноязыка и интернациональной аудитории. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта кинокартин с приходом звука, способное резко снизить доходы Голливуда. Многие воспринимали попытки озвучить фильм, как бессмысленный аттракцион: одним из активных противников звука в кинематографе был Чарли Чаплин.

17 сентября 1922 года в Берлине во Дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Это был показ экранизации пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейерманса.

Люди, которые меняли мир

Родился марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из пост-советского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980 года. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007 года.

Умер певец Эрмек Мойдунов

Родился 10 августа 1944 года в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015 году.

У кого намечается той

Алмазбек Атамбаев

Родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Чуйской области. Экс-президент Кыргызстана.

Алдаярбек Тойгоналиев

17 сентября 1957 года в селе Боз-Булун Иссык-Кульской области. Глава Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Афиша на выходные: 15-16 сентября выставка «Западно-восточные диалоги культур».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам;

отборочные соревнования на чемпионат Азии-2019 по футболу.

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