Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 29 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Чубак, Алманбет, Манасчи), Тоголока Молдо, Московская, Логвиненко, Боконбаева;

9.30-18.00 — улицы 50 лет Победы, переулок Шушенский.

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовка;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Памятные даты

День работников органов государственной охраны Кыргызской Республики

Эта дата выбрана в связи с тем, что Служба государственной охраны (СГО) образована указом президента КР 16 сентября 1992 года.



Служба государственной охраны обеспечивает безопасность президенту, членам его семьи, премьер-министру, торага Жогорку Кенеша, председателю Конституционного суда, а также главам зарубежных государств и делегаций во время их пребывания в Кыргызстане.

В 2010 году Служба государственной охраны преобразована, теперь она имеет другое название — Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики. Сегодня работники этого ведомства выполняют множество важных для государства задач.

День работника леса Кыргызской Республики

Фото Тимура Жусупова. Арсланбоб

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен СССР.

Леса Кыргызстана занимают 5,7 процента общей территории страны. Хотя Кыргызстан относится к малолесным странам, около 2 миллионов человек (треть населения) проживает на территории лесного фонда (или вблизи), и их благосостояние напрямую зависит от лесных ресурсов.





Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

Родился в 1932 году в селе Кичи-Кемин Кеминского района. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Он был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета министров Киргизской ССР (1981–1986 годы). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине в Кеминском районе Чуйской области.

Умер 30 июня 2003 года.

Родился литературовед Георгий Хлыпенко

Родился в 1938 году. Научно-педагогический работник, критик и литературовед, член Национального союза писателей Кыргызской Республики.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1964 году. Научная специализация — изучение русской литературы Кыргызстана и кыргызско-украинских связей. В настоящее время — профессор истории и теории литературы Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).

Лауреат Международного академического рейтинга популярности «Золотая Фортуна» с награждением Георгиевской медали «Честь. Слава. Труд».

Автор монографий «Поиск. Мастерство поиска», «Чувство семьи единой» и более двухсот публикаций в научных изданиях и периодической печати.

Родился генерал-майор авиации Кубанычбек Орузбаев

Родился 16 сентября 1949 года в селе Талдысу Тюпского района Киргизской ССР.

Служба в Военно-воздушных силах СССР была связана в основном с научными исследованиями в области авиационной техники и подготовкой летных кадров.

В 1988-1990 годах служил в Народно-Демократической Республике Йемен в качестве военного специалиста авиации.

С ноября 1991 года по март 1992-го служил на должности советника президента Кыргызской Республики по национальной безопасности. В этот период обеспечивал научную разработку и подготовку решений в области национальной безопасности.

Является одним из военных руководителей, участвовавших в формировании Вооруженных сил КР.

С февраля 1993 года по декабрь 1996-го руководил гражданской авиацией республики. Под его руководством открыты первые международные авиарейсы, приобретены самолеты Ил-76 и Ту-154М, подготовлен проект реконструкции Международного аэропорта «Манас», налажено сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также многими странами. Гражданская авиация за этот период, преодолев тяжелый кризис, стала прибыльной и динамично развивающейся отраслью экономики страны.

В июле 2005 года назначен на должность заместителя министра обороны КР, а в январе 2007-го — первого заместителя министра обороны КР.

Интервью журналиста 24.kg с генерал-майором можно найти по ссылке.

У кого намечается той

Ахлетдин Исраилов

Родился 16 сентября 1994 года в селе Кара-Суу Аксыйского района. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Афиша на выходные: 15-16 сентября в ыставка «Западно-восточные диалоги культур»;

«Западно-восточные диалоги культур»; в парке Победы имени Д.Асанова — акция «Красота в здоровье!»;

велоквест «Танцующие человечки»;

в городе также пройдут масстер-классы и тренинги.

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

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