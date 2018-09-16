Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Бишкеке задержали врачей, которых подозревают в продаже детей. Якобы они сообщали родителям, что младенцы умерли при родах, а после перепродавали их. В деле продажи фигурируют также иностранные граждане.

В Оше повесился заместитель прокурора области Торо Кожошов. Причина его поступка неизвестна. Как и реальная причина смерти, так как родственники не позволили провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы исключить возможность убийства высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

Иссык-Кульский районный суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла «Миссис мира» Сания Шакирова. Чингиза Кондурбаева признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и выплате семье погибшей 2 миллионов сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

К чему приведет очередная реформа ГУОБДД

Фото «Азаттыка». Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов

При президенте Кыргызстана создали рабочую группу по реформированию подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность. Решение катастрофической для кыргызстанцев проблемы доверили директору Центра политико-правовых исследований Тамерлану Ибраимову. Как усилить правопорядок и обеспечить безопасность граждан — вот основные вопросы, на которые эксперты должны дать ответы и рецепты, об этом Тамерлан Ибраимов рассказал в интервью 24.kg.

Новая политическая осень. Что ждать Кыргызстану?

В Кыргызстане начался очередной политический сезон. Ждать ли каких-то потрясений во властных структурах? Что может стать главной темой осени? Возможна ли смена правительства? Об этом и не только журналист 24.kg поговорила с экспертами.

Когда ремонт уничтожает историю

Фото 24.kg. Ремонт музея еще не закончился, а проблемы уже начались

В скандале с реконструкцией Исторического музея всплывают новые подробности. Мраморные и гранитные плиты заменили более дешевым материалом. Чиновники предпочли скрыть, что стало с ценным камнем. Рабочие же рассказали 24.kg, что остатки плит якобы вывозят на городскую свалку. Так что же происходит на самом деле? Разбиралась журналист Юлия Костенко — «Ремонт Исторического музея. Дорогой гранит заменили дешевой плиткой».

Говорите громче, вас кто-то слушает

Случаи, когда политики или правозащитники находят в заведениях общепита подслушивающее устройство, уже не редкость. Последний случай — член ЦИК Гульнара Джурабаева в кафе «Бухара» нашла под столом приклеенный диктофон. Кто его установил и с какой целью, неизвестно. Расследованием займется ГКНБ. Подробнее в материале «Жучки» и диктофоны в кафе. Кто прослушивает чиновников и правозащитников?»

Армейские проблемы

Фото из Интернета. Чиновники еще недавно хвалились порядком в кыргызской армии и успехами в ее реформировании

Сообщения о ЧП в различных армейских подразделениях Кыргызстана не сходят с новостных лент. Дедовщина, несчастные случаи, суициды — далеко не полный список происшествий. Военная прокуратура возбуждает уголовные дела, общественность негодует. Однако эти бури обходят стороной верхушку Вооруженных сил. Подробнее в материале «Поножовщина, суициды, дедовщина. Что творится в кыргызской армии?»

Как помочь ребенку привыкнуть к школе

Первый класс — важный период взросления ребенка. Это своеобразное прощание с детством, беззаботной жизнью и бесконечными играми. Наступает время ответственности, формирования самостоятельности и социализации. 24.kg подготовило советы психолога и педагога о том, как помочь первокласснику адаптироваться к школе, не навредить его здоровью, эмоциональному и психологическому состоянию.

Известный путешественник о странностях Бишкека

Фото из личного архива. Павел Глобус с государственным флагом Кыргызстана

Павел Глобус — известный путешественник. После посещения каждой страны он подробно описывает странствия в соцсетях, сдабривая их фотографиями и видео. По образованию юрист. Но в одночасье решил бросить надоевшую практику и податься в экзотические страны. Первым государством, которое посетил Павел, стал Кыргызстан. О своих впечатлениях и разочарованиях

Экономика сегодня и бюджет на завтра

Министерство финансов представило проект бюджета Кыргызстана на 2019-й и прогноз на 2020-2021 годы. Основными его новшествами стало сокращение дефицита, расходов на социальную сферу и здравоохранение. Журналист 24.kg Татьяна Кудрявцева изучила документ — «Бюджет Кыргызстана-2019. Все, что нужно знать о государственной казне».

ВВП Кыргызстана падает второй месяц подряд, как и объемы промышленного производства. Зато практически не растут цены. С начала года по отдельным позициям они даже снизились. Подробнее о социально-экономическом развитии страны в обзоре «Итоги августа. В Кыргызстане продолжается спад экономики».

Удивительный Кыргызстан глазами читателей

Фото Арстана Кадырова. Пещера Ункур, Джумгальский район

Мы решили не ограничиваться каким-либо регионом Кыргызстана или какой-либо конкретной темой и собрали фотографии наших постоянных авторов, сделанные в самых разных уголках республики. Подробнее в «Мгновения жизни. Пещера Ункур и окрестности Таш-Рабата».

Город, который едва не стал Раззаковым

Исторически Исфана была узбекским поселением, но вошла в состав суверенного Кыргызстана. При делении Туркестанской Автономной ССР она стала частью Кара-Киргизской автономной области, которую позже преобразовали в Киргизскую АССР. Городом Исфана стала 17 лет назад. Подробнее в последнем выпуске нашей рубрики «Путеводитель по городам Кыргызстана».