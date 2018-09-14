Министр образования попросила не смешивать организации «Сапат» и «Маариф»

Министр образования Гульмира Кудайбергенова попросила не смешивать деятельность организаций «Сапат» и «Маариф» друг с другом. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По ее словам, учебные заведения «Сапат» работают в Кыргызстане в штатном режиме, каких-то обсуждений по передаче имущества школ другому учреждению не стоит.

«Фонд «Маариф» — это проект на будущее.

Пока только подписан меморандум об оказании содействия для открытия на территории КР образовательных учреждений фонда. Создана рабочая группа из специалистов двух стран для подготовки соглашения, которое должно будет получить одобрение правительства и парламента, пройти ратификацию. Только после этого будет начата какая-то работа по созданию и деятельности образовательных учреждений «Маариф», — отметила она.

Напомним, посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат на пресс-конференции 10 сентября заявил, что школы бывшего образовательного учреждения «Себат» в Кыргызстане построены на деньги турецких налогоплательщиков, поэтому должны быть возвращены государству и перейти на баланс фонда «Маариф».

Договор о сотрудничестве с фондом «Маариф» подписан во время недавнего официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.