Среди иностранных рабочих в Кыргызстане преобладают граждане Китая

Среди иностранных рабочих преобладают граждане Китая. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом по работе с иностранными гражданами Госслужбы миграции КР Бакытбек Кудайбердиев.

По его данным, на территории страны официально трудоустроены 8 тысяч 679 специалистов из Китая.

Бакытбек Кудайбердиев сообщил, что правительство установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы — 16 тысяч 490 человек. Разрешение выдано 10 тысячам 961 специалисту.

При рассмотрении ходатайств на выдачу разрешений для иностранных фирм, конечно, в первую очередь учитываем приоритетное право граждан КР на занятие вакантных мест. Бакытбек Кудайбердиев

По его словам, большая часть иностранных граждан работает на территории Бишкека. Привлекательным регионом является и Джалал-Абадская область из-за находящихся на ней месторождений золотосодержащей руды.

Всего в Кыргызстане получили разрешение на работу представители 88 стран.

Больше всего рабочих из Китая (более 79,2 процента), Турецкой Республики (5,9 процента, или 647 человек), из Республики Корея (2,2 процента, или 224 человека), Пакистана (1,6 процента, или 171 человек).