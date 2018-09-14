13:39
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Общество

Среди иностранных рабочих в Кыргызстане преобладают граждане Китая

Среди иностранных рабочих преобладают граждане Китая. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом по работе с иностранными гражданами Госслужбы миграции КР Бакытбек Кудайбердиев.

По его данным, на территории страны официально трудоустроены 8 тысяч 679 специалистов из Китая.

Бакытбек Кудайбердиев сообщил, что правительство установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы — 16 тысяч 490 человек. Разрешение выдано 10 тысячам 961 специалисту.

При рассмотрении ходатайств на выдачу разрешений для иностранных фирм, конечно, в первую очередь учитываем приоритетное право граждан КР на занятие вакантных мест.

Бакытбек Кудайбердиев

По его словам, большая часть иностранных граждан работает на территории Бишкека. Привлекательным регионом является и Джалал-Абадская область из-за находящихся на ней месторождений золотосодержащей руды.

Всего в Кыргызстане получили разрешение на работу представители 88 стран.

Больше всего рабочих из Китая (более 79,2 процента), Турецкой Республики (5,9 процента, или 647 человек), из Республики Корея (2,2 процента, или 224 человека), Пакистана (1,6 процента, или 171 человек).
Ссылка:
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана
В Казахстане нашли кыргызстанку, которая 20 лет батрачила на табачных плантациях
Появились видео наезда кыргызстанца на пешеходов в Москве
В Москве погиб строитель из Кыргызстана
Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
Кыргызстанцы могут получить квоту для работы в Чехии
Обвал турецкой лиры. Доходы кыргызских мигрантов сократились на 35 процентов
Из Москвы пятерых кыргызстанцев депортируют. Нарушили условия пребывания
В Санкт-Петербурге утонул кыргызстанец. Его тело отправят на родину
При президенте создадут совет для работы с соотечественниками-инвесторами
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
Реформа ГУОБДД. Как избавить милицию от&nbsp;пузатого и&nbsp;грубого сотрудника Реформа ГУОБДД. Как избавить милицию от пузатого и грубого сотрудника
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде