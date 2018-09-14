В двух жилмассивах Чуйской области приостановлено строительство детсадов

В жилмассивах «Кара-Джыгач» и «Кок-Джар» приостановлено строительство детских садов. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Пархат Тулендыбаев.

По его словам, строительство детских образовательных учреждений приостановлено из-за прекращения финансирования из республиканского бюджета.

В свою очередь вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова ответила, что на строительство детского сада в «Кара-Джыгаче» предусмотрено 6 миллионов сомов, в «Кок-Джаре» — 2 миллиона сомов. Как она заверила, вопрос находится на контроле у правительства.