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Общество

В двух жилмассивах Чуйской области приостановлено строительство детсадов

В жилмассивах «Кара-Джыгач» и «Кок-Джар» приостановлено строительство детских садов. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Пархат Тулендыбаев.

По его словам, строительство детских образовательных учреждений приостановлено из-за прекращения финансирования из республиканского бюджета.

В свою очередь вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова ответила, что на строительство детского сада в «Кара-Джыгаче» предусмотрено 6 миллионов сомов, в «Кок-Джаре» — 2 миллиона сомов. Как она заверила, вопрос находится на контроле у правительства.
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