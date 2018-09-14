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Общество

Офис на колесах поможет в борьбе с домашним насилием в Бишкеке

Офис на колесах поможет в борьбе с домашним насилием в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила начальник столичного Управления обеспечения системы здравоохранения Лидия Мухамедшина.

По ее словам, случаи семейного насилия в городе участились.

«Есть схема оперативного реагирования на них. В составе мобильной группы — соцработники, психологи и представители РОВД. Раньше соцработникам приходилось выезжать на своем автотранспорте, а такие вызовы поступают и ночью. Впервые мы предусмотрели в городском бюджете средства на машину», — сказала Лидия Мухамедшина.

«Транспорт будет передан в городское Управление социального развития. Мобильную команду будут собирать, выезжать на место, если надо — сразу судмедэкспертизу проводить, фиксировать побои или в РОВД проехать, а потом всех работников развозить», — добавила она.

Машину планируют получить после 20 сентября.
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