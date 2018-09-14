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Общество

К 90-летию Чингиза Айтматова. В Якутске состоится фестиваль кыргызского кино

С 8 по 12 октября в Якутске пройдет I Международный фестиваль кыргызского кино, посвященный 90-летию народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, где пройдет кинофорум.

Союз кинематографистов Кыргызской Республики представит к показу такие фильмы, как «Джамиля», «Первый учитель», «Красное яблоко», «Материнское поле», «Белый пароход». В программе фестиваля — пресс-конференция, круглый стол «Чингиз Айтматов и кино», выставка книг писателя.
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