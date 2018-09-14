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Общество

Депутатам рассказали об оценках при Общереспубликанском тестировании

В Кыргызстане средний балл Общереспубликанского тестирования составляет 119. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова.

По ее словам, ОРТ проводится с 2002-го. В этом году в Чуйской области показатель знаний вырос на один балл — со 117,8 до 118,2.

«Во всех областях, кроме Бишкека и Чуйской области, прослеживается рост среднего балла, который набирают школьники. Талас идет на уровне Бишкека. Там школьники в среднем набрали 131 балл, в столице — 136 баллов», — сказала Инна Валькова.

Она добавила, что высокие баллы по языкам набирают школы с кыргызским языком обучения.
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