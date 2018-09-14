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Общество

На что жалуются гастарбайтеры, рассказали в Госслужбе миграции КР

В представительство Государственной службы миграции КР в России с начала 2018 года поступило 1 тысяча 786 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть их связана с невыплатой заработной платы — 551 заявление. По 321 случаю направлены обращения в Следственный комитет РФ для принятия соответствующих мер. В отношении работодателей, имеющих крупные задолженности, возбуждены уголовные дела.

«При содействии Госслужбы миграции кыргызстанцам, обратившимся по вопросу невыплаты заработной платы, выплачено 43 миллиона 539 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. 

В службе отмечают, что порой работодатели удерживают выплаты на законных основаниях за нарушение трудового распорядка (невыход на работу, опоздания и другие).

Кыргызстанцы также обращаются в представительство госслужбы по вопросам, касающимся временной регистрации, вывода из черного списка, незаключения трудового договора.
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