На Сахалине задержали подозреваемого по делу о гибели рабочих из Кыргызстана

На Сахалине следователи задержали подозреваемого по делу о гибели троих рабочих, которые попали под завал при демонтаже крыши старого бумажного завода в городе Поронайске. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, владелец здания с целью демонтажа нанял 35-летнего индивидуального предпринимателя из Южно-Сахалинска. Подрядчик в августе, находясь на территории бумажного завода, дал указание бригаде из 10 граждан Кыргызстана разобрать крышу здания, чтобы сдать в лом металлические перекрытия.

В результате обрушения здания трое рабочих погибли, пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на семь лет. Следователи ходатайствуют о заключении задержанного под стражу.