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Общество

Мэр Бишкека предложил ликвидировать лишние структуры: неэффективно работают

Азиз Суракматов предложил ликвидировать Управление доходов мэрии. Об этом он заявил на коллегии мэрии после отчета его руководителя Сатарбека Жайчибекова.

Я считаю, что ваша служба не нужна. Судя по отчету, вы дублируете работу других управлений и структур в плане проверки. Неэффективно работаете.

Азиз Суракматов

По словам мэра, очень много средств дотируется из бюджета на деятельность служб – около трех миллиардов сомов.

Градоначальник сказал, что необходимо работать над сокращением этих субсидий и увеличением доходной части бюджета.
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