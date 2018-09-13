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Общество

Вышел в город. Мэр Бишкека проверил, как укрепляют берег реки Ала-Арчи

Мэр Бишкека Азиз Суракматов ознакомился с берегоукрепительными работами вдоль русла реки Ала-Арчи. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

На участке улиц Мамытова (Чапаева) и Льва Толстого, по информации начальника Управления МЧС по городу Бишкеку Адилбека Чаргынова, планируется бетоном укрепить русло реки. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» очищают русло ниже улицы Льва Толстого.

Всего же необходимо построить бетонную стену от улицы Рыскулова до проспекта Жибек-Жолу протяженностью более 350 метров для защиты берегов реки от размыва дамбы и ее разрушения.
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