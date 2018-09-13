Гибель «Миссис мира». Прокурор просит для подсудимого 13 лет тюрьмы

В Иссык-Кульском районном суде продолжился процесс по делу о гибели «Миссис мира» Сании Шакировой.

В ходе прений сторон прокурор Иссык-Кульского района Улукбек Узакбаев попросил суд назначить Чингизу Кондурбаеву 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Чингиз Кондурбаев не имел при себе водительского удостоверения, соответственно, не должен был управлять машиной. Подсудимый ехал со скоростью 140 километров в час, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего въехал в ограждение кладбища», — сказал Улукбек Узакбаев.

Гособвинитель сообщил, что смерть Сании Шакировой наступила в результате тупой открытой черепно-мозговой травмы.

По его словам, согласно судебно-химической экспертизе, в крови Чингиза Кондурбаева обнаружен спирт. Кроме того, его вина доказывается показаниями свидетелей, которые сообщили, что после ДТП от подсудимого исходил запах алкоголя.

Это дело относится к той категории, когда преступление совершено на глазах большого числа свидетелей. Вина подсудимого полностью доказана. Улукбек Узакбаев

По словам гособвинителя, такое наказание следует назначить, учитывая, что подсудимый совершил преступление по неосторожности.

В свою очередь адвокат потерпевших Рустам Абдурауфов сообщил 24.kg, что подсудимый отказывается от выплаты компенсации родным погибшей.

«Мы требуем единовременной компенсации для потерпевшей стороны. Он говорит, что не признает исковое требование. Подсудимый не мотивирует это ничем. Он говорит, что просто не хочет выплачивать сейчас компенсацию. Утверждает, что в будущем возьмет на воспитание детей Сании Шакировой», — сказал Рустам Абдурауфов.

Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.