Паспорта с браком. Какой дефект в них допустили

В Государственной регистрационной службе напечатали 194 паспорта с браком, 40 паспортов отдали владельцам. 24.kg стало известно, какой дефект допустили при изготовлении еID-карт.

Брак заключается в том, что при персонификации принтер не допечатал слово «республика» в гражданстве. В настоящее время выявили все номера паспортов с производственным браком.

На информационном портале www.e.srs.kg можно проверить свою еID-карту. В случае, если паспорт в списке бракованных, по месту обращения гражданина его заменят бесплатно в течение часа.