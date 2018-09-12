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Общество

В Кыргызстане повысят заработную плату семейным врачам и медицинским сестрам

С 1 октября 2018 года повысят заработную плату семейным врачам/врачам общей практики, семейным медицинским сестрам и среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии открытия больниц в селах Карамык и Жекенди Чон-Алайского района, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства. 

Строительство двух больниц, рассчитанных на 15 койко-мест, начали в 2017 году. Средства – около 74 миллионов сомов – выделили из республиканского бюджета. 

«Новые больницы – это современные медицинские учреждения, оснащенные необходимым оборудованием и медикаментами», – отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр добавил, что местным врачам необходимо особое внимание уделить вопросу оказания качественной первичной медицинской помощи.
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