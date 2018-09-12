13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный улица Бектенова/переулок Балхашский 9.30 19.00 жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Жени-Жок, Куйручук, Арстанбап, Сайма-Таш), «Бакай-Ата» (улицы Конорчок, Сыргак, Анар, Кыз-Сайкал, Байсак, Жайдарлуу) 9.00 18.00 улицы Чокморова, 1, 3, 5, 7; Ибраимова, 33,35,37; Гоголя, 6, 8 9.30 19.00 улица Фрунзе, 300 9.00 18.00 Западный микрорайон «Достук», 4а 9.00 17.00 улицы Новая, Магистральная 9.30 17.00 улицы Садырбаева, Кожобергенова, Мусульманкулова, Московская, Молодой Гвардии, Валдайская 9.30 18.00 жилмассив «Ынтымак» (улицы Волокаламская, Садырбаева, Бос-Болток),

село Чон-Арык (улица Подольская) 9.00 18.00 улицы Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110 квартал» 9.30 18.00 улицы Киевская, Панфилова, проспект Чуй 9.00 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Учкун (улицы Манжыл-Ата, Бурана, Бейшеналиева, Нур-Тамчы, жилмассивы «Кырман», « 44 га» ) 9.00 17.00 село Таш-Дебе (улица Озгоруш),

село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркиндик, новостройка),

село Аламудун (улицы Алма-Атинская) село Октябрьское (улицы Герцена, Карла Маркса),

село Лебединовка (проспект Ленина) Сокулукский село Сокулук (улицы Новая, Фрунзе ) 9.00 18.00 Жайылский город Кара-Балта (улицы Ленина, Бейшеналиевой, Карла Маркса, 13-21; Мира, 17, 19, 21) 8.30 13.00 Кантский город Кант (улицы Логвиненко, Горького, Панфилова, Дзержинского, Маликова, Маяковского, Ленина, Гастелло, Комарова),

село Социалчи (улицы Шолохова, Токтогула, Джакыпова, Казабаева),

село имени Гагарина (улицы Советская, Мичурина) 9.00 18.00 Чуйский села Кош-Коргон, Искра, Кара-Тюбе, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Биримдик 8.00 17.00

3 Иссык-Кульская область

6.00-19.00 — села Караталаа, Карашаар, Оттук, Кызыл-Туу, Донталаа, Алабаш, Комсомол, Караталаа, Карла Маркс, Шор-Булак, Барбулак;

9.00-17.00 — села Кутургу, Фрунзе, Беловодское.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кашкар, Кызыл-Мээнет.

5 Баткенская область