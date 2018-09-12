13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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улица Бектенова/переулок Балхашский
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9.30
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19.00
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жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Жени-Жок, Куйручук, Арстанбап, Сайма-Таш), «Бакай-Ата» (улицы Конорчок, Сыргак, Анар, Кыз-Сайкал, Байсак, Жайдарлуу)
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9.00
|
18.00
|
улицы Чокморова, 1, 3, 5, 7; Ибраимова, 33,35,37; Гоголя, 6, 8
|
9.30
|
19.00
|
улица Фрунзе, 300
|
9.00
|
18.00
|
Западный
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микрорайон «Достук», 4а
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9.00
|
17.00
|
улицы Новая, Магистральная
|
9.30
|
17.00
|
улицы Садырбаева, Кожобергенова, Мусульманкулова, Московская, Молодой Гвардии, Валдайская
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9.30
|
18.00
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жилмассив «Ынтымак» (улицы Волокаламская, Садырбаева, Бос-Болток),
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9.00
|
18.00
|
улицы Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110 квартал»
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9.30
|
18.00
|
улицы Киевская, Панфилова, проспект Чуй
|
9.00
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Учкун (улицы Манжыл-Ата, Бурана, Бейшеналиева, Нур-Тамчы, жилмассивы «Кырман», «
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9.00
|
17.00
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село Таш-Дебе (улица Озгоруш),
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село Октябрьское (улицы Герцена, Карла Маркса),
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Сокулукский
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село Сокулук (улицы Новая, Фрунзе )
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9.00
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18.00
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Жайылский
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город Кара-Балта (улицы Ленина, Бейшеналиевой, Карла Маркса, 13-21; Мира, 17, 19, 21)
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8.30
|
13.00
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Кантский
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город Кант (улицы Логвиненко, Горького, Панфилова, Дзержинского, Маликова, Маяковского, Ленина, Гастелло, Комарова),
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9.00
|
18.00
|
Чуйский
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села Кош-Коргон, Искра, Кара-Тюбе, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Биримдик
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8.00
|
17.00
3Иссык-Кульская область
- 6.00-19.00 — села Караталаа, Карашаар, Оттук, Кызыл-Туу, Донталаа, Алабаш, Комсомол, Караталаа, Карла Маркс, Шор-Булак, Барбулак;
- 9.00-17.00 — села Кутургу, Фрунзе, Беловодское.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кашкар, Кызыл-Мээнет.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Баткен, сельские управы Кара-Булак, Суу-Башы, Кыштут, Дара, Катран, Марказ, Масалиев, Уч-Коргон.