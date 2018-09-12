Для жителей Ат-Баши открыли новый Центр обслуживания населения

В селе Ат-Баши Нарынской области начал работать современный Центр обслуживания населения (ЦОН). Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

В ЦОНе есть отделы паспортной службы и ЗАГС, где граждане по принципу «единого окна» смогут получать все виды услуг, в том числе регистрацию по месту жительства и присвоение персональных идентификационных номеров. В Центре установили видеонаблюдение, автоматически записывается работа операторов с клиентами, установлена система электронной очереди.

Ранее прием граждан проходил в неудобных и тесных помещениях. Гражданам приходилось ждать очереди на улице. Системы освещения и обогрева, а также санитарные нормы не соответствовали требованиям.