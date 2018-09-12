20:38
USD 69.75
EUR 81.01
RUB 1.00
Общество

Для жителей Ат-Баши открыли новый Центр обслуживания населения

В селе Ат-Баши Нарынской области начал работать современный Центр обслуживания населения (ЦОН). Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

В ЦОНе есть отделы паспортной службы и ЗАГС, где граждане по принципу «единого окна» смогут получать все виды услуг, в том числе регистрацию по месту жительства и присвоение персональных идентификационных номеров. В Центре установили видеонаблюдение, автоматически записывается работа операторов с клиентами, установлена система электронной очереди.

Ранее прием граждан проходил в неудобных и тесных помещениях. Гражданам приходилось ждать очереди на улице. Системы освещения и обогрева, а также санитарные нормы не соответствовали требованиям.
Ссылка:
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Электричества нет. В Бишкеке ЦОН № 2 временно не работает
В Кыргызстане возникли проблемы с присвоением идентификационных номеров
Бишкекчане жалуются на ЦОН, расположенный в частном доме
«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак
Центры обслуживания населения в Караколе и Сокулуке заработают в новом формате
Жителям отдаленных сел не придется ездить за сотни километров за паспортом
В Бишкеке в ЦОН № 1 образовались очереди
Центр обслуживания населения переезжает из здания старого аэропорта
Работа ЦОН-1 была парализована из-за проблем с поставщиком Интернета
До 5 октября в Бишкеке откроют еще два Центра обслуживания населения
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Выбирайте удобный способ связи с&nbsp;MegaCom Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах