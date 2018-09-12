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Общество

Фотограф National Geographic заинтересовался кыргызскими традиционными нарядами

Канадский фотограф National Geographic Крис Рейнир 10-13 сентября в долине Чон-Кемин и Тонском районе Иссык-Кульской области проводит съемку кыргызских традиционных нарядов. Об этом сообщили в ОФ «Кийиз дуйно».

По их данным, это первый визит фотографа в Кыргызстан.

«Более двадцати лет я фотографирую традиционные костюмы и культуру народов. Идея приехать в Кыргызстан была давно, и я знал, что кыргызы — один из немногих народов, которые знают и сохраняют свою историю, культуру и традиции. Я удивлен тому, как сохранилась традиционная одежда», — сказал Крис Рейнир.

Он добавил, что эти фотографии покажет всему миру, чтобы люди знали, что есть такой народ, который сохраняет свою культуру.

Крис Рейнир считается одним из ведущих документальных фотографов. Он является редактором журнала National Geographic Traveler, специализирующимся на культуре, фотограф журнала National Geographic Adventure и корреспондент по фотографии для радиопередачи «День за днем». Обладатель престижных наград.
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