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Общество

ГУВД: Фото мертвых детей без почек, распространяемые в WhatsApp, поддельные

Распространяемые в мессенджере WhatsApp фото мертвых детей без почек поддельные. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

В редакцию обратились читатели с просьбой выяснить достоверность информации о двух мертвых девочках без почек. В сообщении указывается, что в руках у каждой из них по 50 тысяч рублей.

В ГУВД прокомментировали, что кража детей, возможно, происходит в Дагестане (Российская Федерация). Вслед за фото идет и голосовое сообщение, где указывается, что в городе Дербенте зарегистрировали шесть фактов похищения детей.
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