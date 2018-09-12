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Общество

Кому принадлежит трансформатор, в котором солдата ударило током, неизвестно

Трансформаторная будка, в которой солдата ударило током, войсковой части № 30259 не принадлежит. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, войсковая часть приняла на баланс лишь высоковольтный кабель от распределительной электростанции. «Кому принадлежит трансформаторная будка, неизвестно. Сейчас Военная прокуратура разбирается с этим вопросом», — сообщили источники.

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В Генштабе информацию подтвердили. По данным ведомства, трансформаторная будка стоит на территории части, но она заброшенная. «В маршрут патруля она не входит и не используется с советских времен», — заявили военные.

Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали обе руки.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

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