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Общество

Абоненты «Северэлектро» жалуются на высокое напряжение в сети

Пользователь социальной сети Facebook Азиз Медетов пожаловался на высокое напряжение в сети 0,4 кВ.

«С 21.00 напряжение держится 250 вольт и переваливает за 260 вольт. В этот момент от высокого напряжения срабатывает реле, отключая свет. В Правилах устройства электроустановок и ГОСТе 29322-92 четко указано, что отклонение напряжения для потребителя должно составлять 10 процентов. Если брать номинал напряжения с ПУЭ, то это не более 242 вольт», — пояснил Азиз Медетов.

У абонента каждую ночь срабатывает реле, в подъезде часто перегорают лампочки.

«С таким напряжением срок службы сокращается в 4-5 раз. Бытовая техника не рассчитана на 250-260 вольт. К примеру, двигатель холодильника рассчитан максимум на 10-процентное увеличение напряжения», — отметил Азиз Медетов.
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