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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 сентября: В Бишкеке возможен слабый дождь

В Кыргызстане 12 сентября в горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +24 градуса. Днем возможен слабый дождь.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +10 градусов, днем до +32 градусов.

В Нарынской области температура +3 градуса ночью и +24 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +7 градусов, днем +22 градуса. Возможен ветер до 15-20 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +3, днем до +24 градусов.
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