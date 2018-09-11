11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева 9.30 19.00 жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Ырчы У., Табылды, Анар, Кокчо, Нооруз, Конорчок, Сыргак) 9.00 18.00 улицы Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Суворова, Разина, Кайынды, переулок Тугучинский 9.30 19.00 12-й микрорайон, 42-46, 48-53 9.30 19.00 улицы Скрябина, 13б, 43, Байтика Батыра, 9 9.00 11.00 улица Фрунзе, 300 9.00 18.00 Западный жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Кара-Алма) 9.30 12.00 улицы Садырбаева, Серафимовича 9.30 18.00 улицы Кеминская, Серегина, Фучика (за БЧК), Васильевское шоссе 9.30 18.00 улицы Боконбаева, Коенкозова 9.30 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» 9.30 18.00 улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Талды-Суйская, Буурдинская, жилмассив «Маданият» 8.00 17.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Кашка-Суу (улицы Эркин, Медер, Достук, Ала-Арча, новостройка),

село Таш-Дебе (улица Озгоруш),

село Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, тупик Логвиненко, Кыргызская) 9.00 17.00 Сокулукский село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, Южная, 60 лет Киргизии, тупик Момунжанова),

село Джал (улицы Сатке, Интернациональная) 9.00 17.00 село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы),

село Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым) село Белек (улица Ленина) село Гавриловка (улицы Овражная, Южная, Дружбы, Фрунзе, переулок Южный) Кантский город Кант (улицы Логвиненко, Горького, Панфилова, Дзержинского, Маликова, Крупской, Марковского, Октябрьская, Некрасова, Розы Люксембург, Валиханова),

село Социалчи (улицы Шолохова, Токтогула, Джакыпова, Казабаева) 9.00 18.00

3 Иссык-Кульская область

7.00-17.00 — села Курмонту, Сарыбулак, Техникум, Фрунзе, Кутургу;

9.00-17.00 — села Тосор, Туура-Суу, Темир-Канат, Джеруй, Кок-Сай, Донталаа, Калкагар, Алабаш;

9.30-17.00 — село Качыбек.

4 Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (села Жапалак, Кенеш, Орке, Тээке, Татар, Чурулдай), сельские управы Жылалды, Сары-Таш.

5 Баткенская область