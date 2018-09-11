11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева
|
9.30
|
19.00
|
жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Ырчы У., Табылды, Анар, Кокчо, Нооруз, Конорчок, Сыргак)
|
9.00
|
18.00
|
улицы Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Суворова, Разина, Кайынды, переулок Тугучинский
|
9.30
|
19.00
|
12-й микрорайон, 42-46, 48-53
|
9.30
|
19.00
|
улицы Скрябина, 13б, 43, Байтика Батыра, 9
|
9.00
|
11.00
|
улица Фрунзе, 300
|
9.00
|
18.00
|
Западный
|
жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Кара-Алма)
|
9.30
|
12.00
|
улицы Садырбаева, Серафимовича
|
9.30
|
18.00
|
улицы Кеминская, Серегина, Фучика (за БЧК), Васильевское шоссе
|
9.30
|
18.00
|
улицы Боконбаева, Коенкозова
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Арча-Бешик»
|
9.30
|
18.00
|
улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Талды-Суйская, Буурдинская, жилмассив «Маданият»
|
8.00
|
17.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Кашка-Суу (улицы Эркин, Медер, Достук, Ала-Арча, новостройка),
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, Южная, 60 лет Киргизии, тупик Момунжанова),
|
9.00
|
17.00
|
село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы),
|
село Белек (улица Ленина)
|
село Гавриловка (улицы Овражная, Южная, Дружбы, Фрунзе, переулок Южный)
|
Кантский
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город Кант (улицы Логвиненко, Горького, Панфилова, Дзержинского, Маликова, Крупской, Марковского, Октябрьская, Некрасова, Розы Люксембург, Валиханова),
|
9.00
|
18.00
3Иссык-Кульская область
- 7.00-17.00 — села Курмонту, Сарыбулак, Техникум, Фрунзе, Кутургу;
- 9.00-17.00 — села Тосор, Туура-Суу, Темир-Канат, Джеруй, Кок-Сай, Донталаа, Калкагар, Алабаш;
- 9.30-17.00 — село Качыбек.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (села Жапалак, Кенеш, Орке, Тээке, Татар, Чурулдай), сельские управы Жылалды, Сары-Таш.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Суу-Башы, Кыштут, Дара.