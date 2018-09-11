В Казахстане нашли кыргызстанку, которая 20 лет батрачила на табачных плантациях

В селе Таусугур Енбекшиказахского района Алматинской области Казахстана сотрудники генерального консульства Кыргызстана и представители местных правоохранительных органов нашли 51-летнюю гражданку КР Зууру Боллоеву, уроженку Кара-Кульджинского района Ошской области.

Она приехала в Казахстан в 1995 году и работала на табачных плантациях. Женщина более 20 лет находилась в РК без документов и не могла вернуться на родину.

В итоге Зууру Боллоеву депортировали в Кыргызстан. Оформлением ее бумаг занимается диппредставительство.

За тем, как она устроится в Кыргызстане, следят сотрудники Национальных обществ Красного Полумесяца обеих стран.