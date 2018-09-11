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Общество

Средства от борьбы с коррупцией направят на строительство новых школ

Средства, поступающие на специальный счет в результате борьбы с коррупцией, в первую очередь будут направлены на строительство школ в регионах и городе Бишкеке. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с министром образования и науки Гульмирой Кудайбердиевой.

Глава государства отметил, что некоторые учебные заведения переполнены, а в других наблюдается неукомплектованность.

Происходит это, в частности, из-за того, что родители стремятся отдать детей в школы, которые считаются лучшими в городе по качеству образования.

«Это указывает на необходимость глубокого анализа ситуации и проведения реформ в системе среднего образования», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

В школах, где классы переполнены, надо решить вопрос о строительстве дополнительных корпусов, а в тех населенных пунктах, в том числе вблизи Бишкека, где нет школ, — нужно строить новые общеобразовательные учреждения.

«Здесь не должно быть проблем, средств для строительства школ достаточно. Кроме того, деньги со специального счета, который был открыт для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, в первую очередь будут направлены на строительство школ в регионах и в Бишкеке», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что строительство новых школ будет продолжаться.

По республике сейчас строится 149 новых школ, до конца текущего года 78 школ будут сданы в эксплуатацию.

Президент порекомендовал министру образования и науки совместно с мэрией города Бишкека провести тщательный анализ состояния школ в столице в целях создания одинаковых условий обучения в общеобразовательных учреждениях.
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