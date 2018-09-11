Мэр города Ош прогулялся по городу

Сегодня мэр города Оша Таалайбек Сарыбашов проверил состояние городских улиц. Об этом сообщила городская служба по связям с общественностью.

По ее данным, градоначальник проверил, как соблюдаются санитарные нормы, и как проходит борьба с незаконными строительными объектами.

Таалайбек Сарыбашов дал поручение внести предложения по обновлению фасада всех остановок общественного транспорта в городе, а также строительству новых в необходимых местах. Как сообщается, в Оше необходимо дополнительно установить 29 остановок общественного транспорта.

Фото мэрии города Оша

Дано поручение усилить контроль чистоты рекламных баннеров, щитов и растяжек, проверить их соответствие нормам и правилам.

Особое внимание Таалайбек Сарыбашов обратил на незаконные строительные объекты, которые в ряде случаев занимают часть тротуаров или парковых территорий. Даны поручения усилить работы по благоустройству и озеленению бесхозных зон.