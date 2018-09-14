Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 сентября переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 – жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук, Арстанбап, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Кыз-Сайкал, Жийделуу, Байсак, Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк), «Дордой», улицы Тоголока Молдо, Сыдыкова, Киевская, Ямбургская, Кожобергенова, Мусульманкулова;

9.30-12.00 – улица Жумабека, 9;

13.00-18.00 – улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Боконбаева, 76, 78, Усенбаева, 3, 24 Шопокова, 29, 29/1, 30, Ибраимова, 26, 28;

9.00-18.00 – 7-й микрорайон, 4, село Чон-Арык, "110-й квартал";

9.00-17.00 – микрорайон «Достук», 1а;

9.30-17.00 – улицы Лагерная, Островского, Матыева, Джунусалиева, Алтымышева, переулок Лагерный.

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовке;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Памятные даты

Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ города Фрунзе

Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961 году запущен первый турбоагрегат.

Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.

ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи сотрудников предприятия обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из Интернета. Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под его руководством подготовлены 18 кандидатов, два доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007 года.

Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев

Фото из Интернета. Эсенгул Омуралиев

Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.

Эсенгул Омуралиев внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.

Четверть века он занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 годы руководил переговорным процессом вступления Кыргызской Республики в ВТО.

В 1997 году Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, Полномочным представителем Кыргызской Республики при Уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 годы он работал министром внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики. В 1999 году назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики.

Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Умер 25 февраля 2018 года.

У кого намечается той

Акылбек Жапаров

Родился 14 сентября 1964 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Валерий Кашуба

Родился 14 сентября 1984 года в селе Беловодское. Мастер спорта КР, вратарь национальной сборной КР.

Елена Исакова

Родилась 14 сентября 1985 года. Мастер спорта по дзюдо.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Спортивный календарь с 10 по 16 сентября в ыставка «Западно-восточные диалоги культур»;

«Западно-восточные диалоги культур»; в рестобаре «Абстракт» состоится творческий вечер Эркина Мукашева.

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.