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Общество

В мэрии рассказали, как отличить соцработника от мошенника

В управлении социального развития мэрии Бишкека напоминают, что социальные работники не приходят без предупреждения, и просят жителей быть более бдительными и не открывать двери незнакомым людям.

«Чтобы социальный работник пришел к пожилому или человеку с ограниченными возможностями здоровья, необходимо подать заявление в районное управление соцразвития по месту жительства. После этого заявителю сообщат фамилию, имя и отчество сотрудника, который будет закреплен за подопечным и будет его посещать», — отметили в управлении.

Нередко к пожилым, одиноким людям под видом социальных работников проникают мошенники, поэтому открывать дверь нужно только известному специалисту, а не каждому, кто им представится.

«Перед тем как впустить в дом социального работника или представителя другой сферы, необходимо проверить его удостоверение и перезвонить в службу, которую он представляет, чтобы удостовериться, что он действительно там работает», — предупредили в управлении.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди стремятся войти в дом под видом желающих предоставить помощь, необходимо сообщать в милицию по номеру 102.

Также можно обращаться по телефонам:

— Управление социального развития мэрии города Бишкека — 62-37-73;

— Управление социального развития Свердловского района — 53-03-68;

— Управление социального развития Первомайского района — 67-04-33;

— Управление социального развития Октябрьского района — 51-02-63;

— Управление социального развития Ленинского района — 65-37-46.

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