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Общество

В Бишкеке из-за долгов более 7 тысяч абонентов остались без света

В Бишкеке из-за долгов более 7 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

Сегодня за несвоевременные платежи дистанционно отключили от электроснабжения 7 тысяч 170 бытовых абонентов Бишкека. Их дебиторская задолженность превысила 6 миллионов сомов.

Во избежание неудобств в осенне-зимний период энергетики рекомендуют абонентам своевременно оплачивать счета-извещения.

Электроснабжение потребителей с «умными» счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер «Северэлектро». Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение абонента.
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