В Бишкеке более 400 «бесхозных» домов, которыми никто не управляет

В Бишкеке насчитывается более 400 «бесхозных» домов, которыми никто не управляет. Об этом сообщила замначальника отдела местного самоуправления мэрии Бишкека Лилия Султанбекова.
«Сейчас около 60 процентов имеют ТСЖ, около 400 домов в городе — бесхозные, в основном на окраине, жители которых не хотят, чтобы их домом кто-нибудь управлял. Порядка 20 процентами домов управляет 19-е ОсОО», — сообщила она.
Начальник Управления ЖКХ Нурлан Касымов отметил, что разработан новый Жилищный кодекс и муниципалитет подготовил норматив о проведении конкурса среди компаний на управление такими домами, однако он не получил одобрения депутатов БГК.
Очень часто такие дома не интересны управляющим структурам, потому что при большой квадратуре в них проживает мало людей. Они, как правило, нерентабельны. Надо обратить внимание на такие дома.Нурлан Касымов