В Бишкеке более 400 «бесхозных» домов, которыми никто не управляет

В Бишкеке насчитывается более 400 «бесхозных» домов, которыми никто не управляет. Об этом сообщила замначальника отдела местного самоуправления мэрии Бишкека Лилия Султанбекова.

«Сейчас около 60 процентов имеют ТСЖ, около 400 домов в городе — бесхозные, в основном на окраине, жители которых не хотят, чтобы их домом кто-нибудь управлял. Порядка 20 процентами домов управляет 19-е ОсОО», — сообщила она.

Начальник Управления ЖКХ Нурлан Касымов отметил, что разработан новый Жилищный кодекс и муниципалитет подготовил норматив о проведении конкурса среди компаний на управление такими домами, однако он не получил одобрения депутатов БГК.