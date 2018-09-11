Решение об учреждениях «Сапат» пока не принято, заявили в Минобразования

Решение о реорганизации либо передаче имущества «Сапата» в соответствии с уставом принимается на общем собрании учредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

Международное образовательное учреждение «Сапат» имеет смешанную форму собственности и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством КР.

В состав учредителей входят граждане Кыргызстана, а также Министерство образования и науки.

«Что касается деятельности фонда «Маариф», то, согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР и турецким фондом «Маариф», создана совместная рабочая группа по подготовке проекта межправительственного соглашения. Оно будет внесено на рассмотрение парламента, где документ должен пройти процедуру ратификации», — отметили в ведомстве.

Напомним, посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат на пресс-конференции 10 сентября заявил, что школы бывшего образовательного учреждения «Себат» в Кыргызстане построены на деньги турецких налогоплательщиков, поэтому должны быть возвращены государству и перейти на баланс фонда «Маариф».

Договор о сотрудничестве с фондом «Маариф» подписан во время недавнего официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.