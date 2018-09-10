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Общество

Прослушка в «Бухаре». Член ЦИК недовольна, что следствие ведет ГКНБ

Член ЦИК Гульнара Джурабаева недоумевает, почему следствием по найденному под столом диктофону в кафе «Бухара», куда она и правозащитники пришли на поминальное мероприятие, занимается ГКНБ.

По ее словам, она и другие участники инцидента писали заявления в милицию. «Причем тут ГКНБ? Тем более если мы подозреваем, что установка «жучка» — дело рук чекистов как раз таки. И потом, мало ли какие личные разговоры между собой ведут люди?» — считает Гульнара Джурабаева.

Потом такие беседы могут нечистоплотные лица использовать в качестве шантажа.

Гульнара Джурабаева

В заведениях общепита все чаще обнаруживают записывающие устройства. Во время обеда в кафе Obama 7 февраля 2018 года экс-начальник ДПС МВД Талант Исаев обнаружил под своим столиком подобное устройство. Расследование проводят до сих пор.
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