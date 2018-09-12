Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 сентября будет преимущественно солнечно. Воздух прогреется до +24 градусов. День уменьшился до 12 часов 40 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, улицы Кирпичная, Осмонкула, Древесная, Жданова, Абдыкадырова, Суворова, Разина, Кайынды, переулок Тугучинский, 12-й микрорайон, № 42-46, № 48-53;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Ырчы У., Табылды, Анар, Кокчо, Нооруз, Конорчок, Сыргак), улица Фрунзе, № 300;

9.00-11.00 — улицы Скрябина, № 13б, № 43, Байтика Баатыра, № 9;

9.30-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Кара-Алма);

9.30-18.00 — улицы Садырбаева, Серафимовича, Кеминская, Серегина, Фучика (за БЧК), Боконбаева, Коенкозова, жилмассив «Арча-Бешик», Васильевское шоссе;

8.00-17.00 — улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Талды-Суйская, Буурдинская, жилмассив «Маданият».

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовке;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

Фото из Интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967 года работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973-го — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974 года — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.

Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.

Айбек Бегимкулов

Родился 12 сентября 1970 года. Аким Базар-Коргонского района.

Дмитрий Александров

Родился 12 сентября 1992 года. Мастер спорта международного класса по плаванию.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Спортивный календарь с 10 по 16 сентября спектакль по мотивам романа Чингиза Айтматова;

по мотивам романа Чингиза Айтматова; в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Западно-восточные диалоги культур».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

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Зал заседаний ЖК, 9.30 — заседание Жогорку Кенеша;

Нацстатком, 10.00 — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения КР в январе-августе 2018 года;

пресс-тур с демонстрацией установленных арт-объектов в городе Бишкеке;

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция секретаря Совета безопасности о ходе реализации решения СБ от 8 февраля 2018 года;

12.00 — пресс-конференция «ФУГИ о запуске электронной торговой площадки в КР»;

ПЦ АКИpress, 15.00 — обращение президенту депутатов Чаекского айыльного кенеша;

ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Духовный шелковый путь — верующие стран Евразии против терроризма».

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