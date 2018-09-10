В Бишкеке модернизируют старые светофоры

В столице модернизируют старые светофорные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, 18 апреля 2018 года управление городского транспорта утвердило титульный список по модернизации, куда включило 19 светофорных объектов.

В эксплуатацию уже сданы шесть, расположенных на перекрестках улиц Элебесова и Васильева, Токомбаева и Нуркамал, Токомбаева и Куттубаева, Исанова и Боконбаева, Махатмы Ганди и Васильева, Шопокова и Жумабека.

Еще по шести объектам работы по установке завершены и ожидают сдачи в эксплуатацию на перекрестках улиц Шабдан Баатыра и Исакеева, Омуракунова и Тагай Бия, Элебесова и Витебской, Панфилова и Медерова, Профсоюзной и Патриса Лумумбы, Кулатова и Байтика Баатыра.

Продолжают работы по установке двух светофоров на перекрестках улиц Анкара и Достоевского, а также Садырбаева (Баха) и Семетей.

Для установки светофоров еще на шести перекрестах столицы объявлен тендер на проектно-сметную документацию. Объекты появятся на перекрестках улиц Профсоюзная и Фучика, Жукеева-Пудовкина и Карасаева, Льва Толстого и Игембердиева, Элебесова и Курманалиева, Ахунбаева и Джунусалиева, Бакаева и Грибоедова.

Ранее на портале госзакупок Управление городского транспорта мэрии разместило объявление о строительстве и установке светофоров возле семи школ Бишкека. На эти цели заложили 3,9 миллиона сомов.