Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 43 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Жар, Шабдан Баатыра, Жени-Жок, Кок-Жангак, Кок-Жайык), «Бакай-Ата» (улицы Эр-Тоштук, Манасчы, Алманбет, Анар).

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовка;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Памятные даты

Cовершен самый крупный в истории человечества террористический акт

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3 тысяч человек, около 6 тысяч ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

День граненого стакана

11 сентября отмечается День граненого стакана. Считается, что в этот день в 1943 году на Гусевском Хрустальном заводе выпущен первый советский граненый стакан.

Размеры классического граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 в высоту. Стакан имел 16 граней и вмещал 200 миллилитров жидкости. На дне стакана оттиснута его цена (как правило, 7 копеек).

Граненый стакан имеет ряд преимуществ. Благодаря своим граням он гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Поэтому граненые стаканы производятся по сей день.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Толомуш Океев

Фото из личного архива семьи Океевых

В 1935 году в селе Боконбаево родился советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.

Умер 18 декабря 2001 года.

У кого намечается той

Таалайбек Сарыбашов

Родился 14 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области. Мэр города Ош.

Замирбек Чекирбаев

Родился 11 сентября 1973 года. В апреле нынешнего года назначен заместителем председателя ГНС КР.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Спортивный календарь с 10 по 16 сентября спектакль по мотивам романа Чингиза Айтматова.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

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24.kg — пресс-конференция «Изнасилована девочка 13 лет. В возбуждении уголовного дела отказано. Нормально ли это?»;

Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

Большой овальный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

ПЦ АКИpress, 16.00 — пресс-конференция «Бездействие правоохранительных органов по факту мошенничества и обмана с квартирой пенсионерки Р. Асылбаевой и других граждан».

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