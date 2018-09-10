20:47
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Общество

В Москве появился «танцующий» светофор

Необычный светофор с танцующим светящимся человечком установили на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщил сайт мэра столицы РФ.

По его данным, ожидается, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут рассматривать, как танцует человечек. К тому же можно будет сплясать самому, ожидая зеленого сигнала.

Недалеко от светофора установлена небольшая кабина — пешеходы могут зайти в нее и начать двигаться (действия будут сканировать специальные камеры-видеоаналитики). Танец находящегося в кабине человека транслируется в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине.

Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме — на нем отображается знак пешехода, который идет либо стоит.
Ссылка:
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане просят установить светофор на перекрестке Жибек Жолу — Шопокова
Жители села Аламудун просят восстановить пешеходный переход
Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека установили, а подключить забыли?
В Бишкеке на Шопокова/Жумабека появился светофор
На каких перекрестках в Бишкеке установят светофоры
Грузовой автомобиль сбил светофор на улице Чортекова
На объездной дороге светофор создает аварийную ситуацию
Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека починят в течение двух дней
«Агент 024»: Светофор в 12-м микрорайоне Бишкека может упасть в любой момент
«Агент 024»: После жалобы светофор на улице Кольбаева решили перенести
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom