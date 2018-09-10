В Москве появился «танцующий» светофор

Необычный светофор с танцующим светящимся человечком установили на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщил сайт мэра столицы РФ.

По его данным, ожидается, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут рассматривать, как танцует человечек. К тому же можно будет сплясать самому, ожидая зеленого сигнала.

Недалеко от светофора установлена небольшая кабина — пешеходы могут зайти в нее и начать двигаться (действия будут сканировать специальные камеры-видеоаналитики). Танец находящегося в кабине человека транслируется в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине.

Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме — на нем отображается знак пешехода, который идет либо стоит.