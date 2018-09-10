Вслед за Историческим музеем отремонтируют Музей изобразительных искусств. Об этом сообщает портал государственных закупок.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева планируют заменить старые деревянные оконные рамы на алюминиевые турецкой фирмы ALUGAL.

Прежде чем приступить к работам, подрядчик должен получить справку-разрешение в Республиканской инспекции по охране памятников культуры и архитектуры при Минкультуре о допуске к выполнению работ на объектах, отнесенных к охране памятников. Новые блоки должны быть шоколадно-коричневого цвета с турецкой фурнитурой, остекление двойное стеклопакетом 24 миллиметра .

На замену окон выделено 550 тысяч сомов.