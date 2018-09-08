Вандализм или обновление? В Калуге заменили стелу с мозаикой туалетным кафелем

Ко Дню города в Калуге завершился ремонт одного из скверов. В результате памятная стела, украшенная монументальным панно с профилями красноармейца и космонавта и установленная там в 1968 году, уничтожена. Об этом написали пользователи соцсетей.
За полвека некоторые фрагменты мозаики исчезли, но потери не были фатальными, и стела подлежала реставрации. Но подрядчику, занимавшемуся ремонтом, этот путь показался чересчур сложным. Теперь стела целиком облицована красным кафелем, поверх которого нанесли рисунки по мотивам уничтоженной мозаики.
«Наверное, такая плитка неплохо смотрелась бы в общественном туалете какого-нибудь калужского ТЦ, но заменять на нее мозаику — это настоящее кощунство», — уверены горожане.
«Это ваше историческое наследие и вопли о его утрате — ерунда какая-то», — сказал мэр Калуги. А губернатор, приехавший на открытие сквера, похвалил рабочих за то, что заменили старую рухлядь на современный монумент.