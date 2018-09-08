Вандализм или обновление? В Калуге заменили стелу с мозаикой туалетным кафелем

Ко Дню города в Калуге завершился ремонт одного из скверов. В результате памятная стела, украшенная монументальным панно с профилями красноармейца и космонавта и установленная там в 1968 году, уничтожена. Об этом написали пользователи соцсетей.

За полвека некоторые фрагменты мозаики исчезли, но потери не были фатальными, и стела подлежала реставрации. Но подрядчику, занимавшемуся ремонтом, этот путь показался чересчур сложным. Теперь стела целиком облицована красным кафелем, поверх которого нанесли рисунки по мотивам уничтоженной мозаики.

Фото из соцсетей. Стела с мозаикой в Калуге

«Наверное, такая плитка неплохо смотрелась бы в общественном туалете какого-нибудь калужского ТЦ, но заменять на нее мозаику — это настоящее кощунство», — уверены горожане.

«Это ваше историческое наследие и вопли о его утрате — ерунда какая-то», — сказал мэр Калуги. А губернатор, приехавший на открытие сквера, похвалил рабочих за то, что заменили старую рухлядь на современный монумент.

