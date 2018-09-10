Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 сентября преимущественно ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 46 минут.
Перекрытые дороги
До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.
Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улицы Абдрахманова, Фирсова, Куренкеева, Мичурина, Бектенова, 1, 3, 5, 10, Матросова, 3, 5, 11, Уметалиева, Шевченко, Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал»;
- 6.00-20.00 — жилмассив «Джениш»;
- 9.00-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ырчы У., Анар, Табылды), «Келечек» (4-я и 5-я улицы), «Дордой-2»;
- 13.00-15.00 — село Нижний Орок (улицы Арчалуу, Кавказская);
- 9.00-11.00 — переулки Волжский, Лазурный.
В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:
- в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;
- в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;
- в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;
- в селе Лебединовка;
- на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.
Памятные даты
Всемирный день предотвращения самоубийств
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению суицидов во всем мире.
По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году количество самоубийств, по всей видимости, возрастет в полтора раза.
Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»
Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что ее цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия».
С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, таких примеров уже достаточно много.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
Он является основоположником кыргызской письменности.
В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
В 1927 году Касым Тыныстанов назначен народным комиссаром просвещения Киргизской АССР. В 1930-м стал научным сотрудником, а позднее и директором Кыргызского института культурного строительства. Параллельно с 1932 года преподавал в Кыргызском педагогическом институте. В этот период издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м посмертно реабилитирован.
В Бишкеке его именем названа улица.
У кого намечается той
Алтынай Омурбекова
Родилась 10 сентября 1973 года в городе Фрунзе. Вице-премьер-министр КР.
Куда сходитьКультура
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
- в отеле «Горы Азии-1» состоится презентация тура на пик Килиманджаро.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- товарищеский матч по футболу между сборными Кыргызстана и Сирии.
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Это будет интересно журналистам и экспертам
- Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
- Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;
- Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;
- Посольство Турции в КР, 15.00 — пресс-конференция, посвященная официальному визиту президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан;
- ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Кыргызстан присоединится к глобальной экологической акции «Всемирный день чистоты-2018»;
- ПЦ АКИpress, 11.00 — пресс-конференция «Рейдерский захват инвестиционных проектов госчиновниками».
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