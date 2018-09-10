Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 сентября преимущественно ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 46 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улицы Абдрахманова, Фирсова, Куренкеева, Мичурина, Бектенова, 1, 3, 5, 10, Матросова, 3, 5, 11, Уметалиева, Шевченко, Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал»;

6.00-20.00 — жилмассив «Джениш»;

9.00-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ырчы У., Анар, Табылды), «Келечек» (4-я и 5-я улицы), «Дордой-2»;

13.00-15.00 — село Нижний Орок (улицы Арчалуу, Кавказская);

9.00-11.00 — переулки Волжский, Лазурный.

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовка;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

Памятные даты

Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению суицидов во всем мире.

По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году количество самоубийств, по всей видимости, возрастет в полтора раза.

Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальны отпечатки пальцев.

Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что ее цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия».

С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, таких примеров уже достаточно много.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Касым Тыныстанов

Фото из Интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

Он является основоположником кыргызской письменности.

В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

В 1927 году Касым Тыныстанов назначен народным комиссаром просвещения Киргизской АССР. В 1930-м стал научным сотрудником, а позднее и директором Кыргызского института культурного строительства. Параллельно с 1932 года преподавал в Кыргызском педагогическом институте. В этот период издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м посмертно реабилитирован.

Фото из Интернета. Касым Тыныстанов изображен на десятисомовой купюре

В Бишкеке его именем названа улица.

У кого намечается той

Алтынай Омурбекова

Родилась 10 сентября 1973 года в городе Фрунзе. Вице-премьер-министр КР.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в отеле «Горы Азии-1» состоится презентация тура на пик Килиманджаро.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

товарищеский матч по футболу между сборными Кыргызстана и Сирии.

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Это будет интересно журналистам и экспертам

Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;

Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

Посольство Турции в КР, 15.00 — пресс-конференция, посвященная официальному визиту президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан;

Фото пресс-службы президента Кыргызстана. В Бишкек с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Кыргызстан присоединится к глобальной экологической акции «Всемирный день чистоты-2018»;

ПЦ АКИpress, 11.00 — пресс-конференция «Рейдерский захват инвестиционных проектов госчиновниками».

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