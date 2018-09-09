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Общество

10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

улицы Абдрахманова, Фирсова, Куренкеева, Мичурина, Бектенова, 1, 3, 5, 10, Матросова, 3, 5, 11

9.30

18.00

жилмассив «Джениш»

6.00

20.00

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ырчы У., Анар, Табылды), «Келечек» (4-я и 5-я улицы), «Дордой-2»

9.00

19.00

Западный

улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко

9.30

18.00

село Нижний Орок (улицы Арчалуу, Кавказская)

13.00

15.00

переулки Волжский, Лазурный

9.00

11.00

улицы Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал»

9.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первое Мая, Береговая, Садовая, Сибирская, Новая, Широкая, Набережная, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Строительная, Лесная, Островского, Дорожная, Серегина)
жилмассив «Джаштык»
села Достук, Степное

6.00

 

20.00

 

село Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Эркин)
село Лебединовка (улицы М.Горького, Маяковского)
село Маевка (улицы Школьная, Больничная, Молодой Гвардии)
село Карла Маркса (улицы Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса)

9.00

17.00

 

Сокулукский

село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова, Южная, 60 лет Киргизии)
село Джал (улицы Сатке, Интернациональная )

9.00

 

17.00

Кантский

город Кант (улицы Панфилова, Логвиненко, Дзержинского, Горького)
село Социалчи (улицы Шопокова, Токтогула, Джакыпова, Казабаева, Шолохова)
село Киргшелк (средняя школа)

9.00

 

18.00

 

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-17.00 — село Оттук.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Папан, Керме-Тоо, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Ак-Турпак.
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