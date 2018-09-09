10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный улицы Абдрахманова, Фирсова, Куренкеева, Мичурина, Бектенова, 1, 3, 5, 10, Матросова, 3, 5, 11 9.30 18.00 жилмассив «Джениш» 6.00 20.00 жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ырчы У., Анар, Табылды), «Келечек» (4-я и 5-я улицы), «Дордой-2» 9.00 19.00 Западный улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко 9.30 18.00 село Нижний Орок (улицы Арчалуу, Кавказская) 13.00 15.00 переулки Волжский, Лазурный 9.00 11.00 улицы Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал» 9.30 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первое Мая, Береговая, Садовая, Сибирская, Новая, Широкая, Набережная, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Строительная, Лесная, Островского, Дорожная, Серегина)

жилмассив «Джаштык»

села Достук, Степное 6.00 20.00 село Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Эркин)

село Лебединовка (улицы М.Горького, Маяковского)

село Маевка (улицы Школьная, Больничная, Молодой Гвардии)

село Карла Маркса (улицы Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса) 9.00 17.00 Сокулукский село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова, Южная, 60 лет Киргизии)

село Джал (улицы Сатке, Интернациональная ) 9.00 17.00 Кантский город Кант (улицы Панфилова, Логвиненко, Дзержинского, Горького)

село Социалчи (улицы Шопокова, Токтогула, Джакыпова, Казабаева, Шолохова)

село Киргшелк (средняя школа) 9.00 18.00

3 Иссык-Кульская область

8.00-17.00 — село Оттук.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Папан, Керме-Тоо, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел.

5 Баткенская область