10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
улицы Абдрахманова, Фирсова, Куренкеева, Мичурина, Бектенова, 1, 3, 5, 10, Матросова, 3, 5, 11
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Джениш»
|
6.00
|
20.00
|
жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ырчы У., Анар, Табылды), «Келечек» (4-я и 5-я улицы), «Дордой-2»
|
9.00
|
19.00
|
Западный
|
улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко
|
9.30
|
18.00
|
село Нижний Орок (улицы Арчалуу, Кавказская)
|
13.00
|
15.00
|
переулки Волжский, Лазурный
|
9.00
|
11.00
|
улицы Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал»
|
9.30
|
18.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первое Мая, Береговая, Садовая, Сибирская, Новая, Широкая, Набережная, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Строительная, Лесная, Островского, Дорожная, Серегина)
|
6.00
|
20.00
|
село Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Эркин)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова, Южная, 60 лет Киргизии)
|
9.00
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улицы Панфилова, Логвиненко, Дзержинского, Горького)
|
9.00
|
18.00
3Иссык-Кульская область
- 8.00-17.00 — село Оттук.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Папан, Керме-Тоо, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Ак-Турпак.