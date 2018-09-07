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Общество

8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

9-й микрорайон, 5, 5а, 5б; 44, 46

9.00

17.00

жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Джар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Кок-Джарская, Шабдана Баатыра)

9.00

19.00

Западный

улицы Табалдиева, Ямбургская

9.30

18.00

микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша

9.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская)
село Лебединовка (улицы Восточная, Северная, Набережная, пр.Ленина, Победы)
село Восток (улицы Тельмана, Ленина, Молодежная)

09.00

17.00

Сокулукский

село Гавриловка (улицы Фрунзе, М.Горького, Южная, Овражная)
село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Южная, Октябрьская, М.Горького)

09.00

17.00

Кантский

город Кант (улица Толстого)
село Социалчи (улицы Шопокова, Токтогула, Джакыпова)

09.00

18.00
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