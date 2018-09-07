8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б; 44, 46 9.00 17.00 жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Джар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Кок-Джарская, Шабдана Баатыра) 9.00 19.00 Западный улицы Табалдиева, Ямбургская 9.30 18.00 микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша 9.00 18.00

2 Чуйская область