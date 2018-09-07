8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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9-й микрорайон, 5, 5а, 5б; 44, 46
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9.00
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17.00
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жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Джар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Кок-Джарская, Шабдана Баатыра)
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9.00
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19.00
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Западный
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улицы Табалдиева, Ямбургская
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9.30
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18.00
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микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша
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9.00
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
|
до
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Аламудунский
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село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская)
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09.00
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17.00
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Сокулукский
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село Гавриловка (улицы Фрунзе, М.Горького, Южная, Овражная)
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09.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улица Толстого)
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09.00
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18.00