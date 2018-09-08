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Общество

К 90-летию Чингиза Айтматова. В Беларуси опубликуют перевод романа писателя

Главный редактор белорусского литературно-художественного журнала «Маладосць» Светлана Вотинова сообщила в социальных сетях, что коллектив готовится к 90-летию Чингиза Айтматова.

«С августовского по декабрьский номер публикуем перевод на белорусский язык романа «Когда падают горы. Вечная невеста», а № 12, помимо перевода, хотим наполнить разными материалами, посвященными Чингизу Торекуловичу, в том числе эссе, которые мы собирали по объявленному загодя конкурсу «Мой Чингиз Айтматов», — сообщила она.

По словам Светланы Вотиновой, в номерах журнала также опубликуют статьи и интервью, какие удастся найти и записать.

«Я ищу авторов, которые могли бы дать нам содержательные интересные материалы о писателе или его произведениях, а также глубокого специалиста по творчеству Чингиза Айтматова, чтобы он дал нам статью (или чтобы записать с ним интервью)», — отметила главред журнала.

Кыргызстанцев просят откликнуться на просьбу журналистов «Маладосць» и помочь в подготовке публикаций о писателе и его творчестве.
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