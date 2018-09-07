Женщина, выпрыгнувшая с четвертого этажа с младенцем, была пьяна. Об этом сообщает консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, женщина госпитализирована в отделение травматологии Ошской областной больницы. Она находится в состоянии средней тяжести с диагнозом перелом бедренной кости и черепно-мозговая травма.

Состояние ребенка стабильно тяжелое. Он получил сотрясение и ушиб головного мозга и госпитализирован в Ошскую областную детскую больницу.

По рассказам врачей, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. У нее еще есть дети.