В Кыргызстане названы основные потоки внутренних мигрантов

Основные потоки миграции в Бишкек идут из южных регионов страны — Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей. Об этом на круглом столе сообщил заведующий отделом Государственной службы миграции Улан Шаршеев.

По его словам, помимо Бишкека кыргызстанцы мигрируют и в другие большие города — Ош и Джалал-Абад.

«Нельзя забывать о том, что Чуйская область является транзитной. Отсюда наши граждане уезжают в другие страны. То есть они живут в области, а в Бишкеке зарабатывают деньги на билет и уезжают за пределы страны, например, в Россию, Казахстан, Турцию», — сказал Улан Шаршеев.

Чиновник отметил, что основными причинами внутренней миграции являются отсутствие инфраструктуры, социального обеспечения и безработица.