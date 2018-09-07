14:12
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Общество

В Кыргызстане названы основные потоки внутренних мигрантов

Основные потоки миграции в Бишкек идут из южных регионов страны — Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей. Об этом на круглом столе сообщил заведующий отделом Государственной службы миграции Улан Шаршеев.

По его словам, помимо Бишкека кыргызстанцы мигрируют и в другие большие города — Ош и Джалал-Абад.

«Нельзя забывать о том, что Чуйская область является транзитной. Отсюда наши граждане уезжают в другие страны. То есть они живут в области, а в Бишкеке зарабатывают деньги на билет и уезжают за пределы страны, например, в Россию, Казахстан, Турцию», — сказал Улан Шаршеев.

Чиновник отметил, что основными причинами внутренней миграции являются отсутствие инфраструктуры, социального обеспечения и безработица.
Ссылка:
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат парламента предложил увеличить трудовые квоты для иностранцев
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем