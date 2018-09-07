Культурного уровня нет. Названы проблемы лечения туберкулеза осужденных

Представители института омбудсмена провели комплексный мониторинг во всех мужских исправительных колониях на доступ заключенных к медицинским услугам.

Для исследования правозащитники привлекли независимых врачей, которые обследовали осужденных. Инспекционные мероприятия проведены в колониях № 10, 8, 16, 27, 1, 31, 3. По завершении мониторинга будут выработаны рекомендации в адрес правительства и ГСИН по улучшению доступа заключенных к медицинским услугам.

Специалисты считают, что важным для лечения туберкулеза является не только доступ пациентов к современным лекарственным препаратам, но и желание лечиться. Пропуск приема лекарств, к примеру, влечет за собой развитие множественной лекарственной устойчивости возбудителей. Туберкулез превращается из излечимой болезни в заболевание с дорогостоящим лечением и частым неблагоприятным исходом.

Проблемами лечения некоторых пациентов в ИК № 31 являются низкий культурный уровень, органические поражения головного мозга в результате приема алкоголя или психоактивных веществ, наличие сопутствующих психиатрических расстройств (например, шизофрении).

Пациент с туберкулезом, страдающий психическим расстройством, часто уверен в том, что он здоров и его «просто пичкают препаратами, которые только ухудшают здоровье», «в учреждении держат насильно», в связи с чем лечение в любой момент может быть прервано или вовсе не начато, такие больные могут проявлять агрессию к медицинскому персоналу и окружающим. Эта категория требует особого подхода, включающего неоднократные объяснения, совместное наблюдение фтизиатром, психиатром и психологом.

В исправительных учреждениях работает только по одному психологу, вакантны ставки врачей, поэтому сложно уделять заключенным достаточно внимания и своевременно оказывать психологическую помощь.

Большой проблемой также являются сопутствующие патологии, когда у пациента имеется несколько заболеваний помимо туберкулеза — например, инфицированность ВИЧ/ СПИДом, гепатитом В, С.

Сложно контролировать и пациентов, которые уезжают на доследственные мероприятия или освобождаются. Они часто прерывают лечение, не проходят вовремя профилактическое обследование, осмотры.

Эксперты напоминают, что важна социальная и психологическая поддержка после того, как заключенный вышел на волю. Но она не предоставляется.