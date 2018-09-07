14:12
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Общество

Культурного уровня нет. Названы проблемы лечения туберкулеза осужденных

Представители института омбудсмена провели комплексный мониторинг во всех мужских исправительных колониях на доступ заключенных к медицинским услугам.

Для исследования правозащитники привлекли независимых врачей, которые обследовали осужденных. Инспекционные мероприятия проведены в колониях № 10, 8, 16, 27, 1, 31, 3. По завершении мониторинга будут выработаны рекомендации в адрес правительства и ГСИН по улучшению доступа заключенных к медицинским услугам.

Специалисты считают, что важным для лечения туберкулеза является не только доступ пациентов к современным лекарственным препаратам, но и желание лечиться.  Пропуск приема лекарств, к примеру, влечет за собой развитие множественной лекарственной устойчивости возбудителей. Туберкулез превращается из излечимой болезни в заболевание с дорогостоящим лечением и частым неблагоприятным исходом.

Проблемами лечения некоторых пациентов в ИК № 31 являются низкий культурный уровень, органические поражения головного мозга в результате приема алкоголя или психоактивных веществ, наличие сопутствующих психиатрических расстройств (например, шизофрении).

Пациент с туберкулезом, страдающий психическим расстройством, часто уверен в том, что он здоров и его «просто пичкают препаратами, которые только ухудшают здоровье», «в учреждении держат насильно», в связи с чем лечение в любой момент может быть прервано или вовсе не начато, такие больные могут проявлять агрессию к медицинскому персоналу и окружающим. Эта категория требует особого подхода, включающего неоднократные объяснения, совместное наблюдение фтизиатром, психиатром и психологом.

В исправительных учреждениях работает только по одному психологу, вакантны ставки врачей, поэтому сложно уделять заключенным достаточно внимания и своевременно оказывать психологическую помощь.

Большой проблемой также являются сопутствующие патологии, когда у пациента имеется несколько заболеваний помимо туберкулеза —  например, инфицированность ВИЧ/ СПИДом, гепатитом В, С.  

Сложно контролировать и пациентов, которые уезжают на доследственные мероприятия или освобождаются. Они часто прерывают лечение, не проходят вовремя профилактическое обследование, осмотры.

Эксперты напоминают, что важна социальная и психологическая поддержка после того, как заключенный вышел на волю. Но она не предоставляется. 
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году в Кыргызстане выявили 404 школьника с туберкулезом
Две детские противотуберкулезные больницы объединят
В Кыргызстане почти 8 тысяч больных туберкулезом
Гумпомощь не доходит до больных туберкулезом, считает депутат
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Как дешево и вкусно бороться с туберкулезом? Простые рецепты от специалистов
При дефиците средств Наццентр фтизиатрии не освоил 34 миллиона сомов
Главу Минздрава критикуют депутаты — не смог защитить поправки в закон
В Бишкеке построят новую противотуберкулезную больницу
Медработникам будут доплачивать за лечение больных туберкулезом
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем