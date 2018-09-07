Российско-Кыргызский фонд развития поддержит предпринимателей в регионах

Российско-Кыргызский фонд развития готов поддержать предпринимателей в регионах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель его правления Эркин Асрандиев.

По его словам, сегодня бизнес и экономика нуждаются в льготных ресурсах. Помощь правительству оказывают два госбанка — «РСК Банк» и «Айыл Банк», а также РКФР и Гарантийный фонд. Капитализацию банков нужно увеличивать, чтобы они могли увеличить помощь населению. РКФР готов войти в уставной капитал «РСК банка». Кроме того, РКФР запускает два конкурса «Регионы — точки роста» и «Долевое участие в капитале».

Председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик Абакиров добавил, что в Кыргызстане успешно внедряется система поддержки малого и среднего бизнеса. Экспортоориентированные предприятия с помощью гарантий и кредитов выходят на внешние рынки. В 2018 году благодаря увеличению уставного капитала планируется выдать гарантий на 450-470 миллионов сомов. Банки-партнеры выдадут кредитов на 1,8 миллиарда сомов.

Выдача гарантий осуществляется в партнерстве с 11 коммерческими банками.