Обнаженным натурам повышена оплата труда. Мухаммедкалый Абылгазиев позаботился

Правительство внесло корректировки в постановление «Об утверждении условий оплаты труда и ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 2011 года № 30.

Премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев документ подписал. Теперь, как гласит постановление правительства Кыргызстана, «демонстрантам пластических поз, участвующим в проведении учебных занятий, оплата производится за позирование без одежды или в сложной позе в размере 200 сомов в час, в одежде — 100 сомов в час».

В Кыргызском государственном художественном училище им. С. А. Чуйкова заботу кабинета министров уже оценили. Отмечается, что теперь найти демонстрантов обнаженной натуры, наверняка, будет легче, ведь оплата повысилась вдвое.