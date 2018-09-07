Афиша на выходные: 8-9 сентября

Акции, концерты, фестивали

8 сентября. Соревнования «Спортивная семья»

Вас ждет увлекательное соревнование с призами и подарками. Это также отличный повод весело и с пользой провести время со всей семьей. Регистрация на marketing@svetofor.info.



Площадка у входа в Asia Mall, 17.00-21.00.

8 сентября. Закрытие III Всемирных игр кочевников

Запланировано выступление музыкальных коллективов «Чингиз Хан», «Акцент», «Корни», экс-солистки La Bouche Наташи Райт. В Кыргызстан приедут также Джо Томпсон (группа Down Low) и вокалист NANA Рей Хортон. Подробнее

Ипподром в Чолпон-Ате, 20.00.

9 сентября. Открытый микрофон

Приглашаются любители попеть в душе, на улице, в кругу друзей. Если же петь — это не ваше, приходите просто послушать.

Time-cafe Open Place, 19.00.

6 октября. Концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных

Дуэт известен как исполнитель и автор музыки к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и многим другим известным лентам, спектаклям и мультфильмам.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705».

5-21 сентября. Выставка «Западно-восточные диалоги культур»

На выставке представлены работы Виктора Сырнева, Юристанбека Шигаева (Кыргызстан) и Махмуда Фаршчияна (Иран).

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие — в 15.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

8 сентября. Дебатные поединки

Debate_Arena — площадка, впитавшая в себя дух гладиаторских боев и механику дебатных поединков. Приходите учиться говорить, излагать свои мысли, убеждать и, самое главное, уметь вести конструктивный диалог. Регистрация по ссылке.

Time-cafe Open Place, 18.00.

8 сентября. Встреча Евразийской творческой гильдии

На встрече все желающие смогут презентовать свое творчество и вступить в гильдию.

Отель My Hotel, 18.00.

8 сентября. Тренинг «Повышение самооценки с помощью гипноза»

Психолог/гипнотерапевт Самат Аалканов расскажет, что такое самооценка, каким образом она влияет на нашу жизнь, как можно повысить самооценку с помощью гипноза, проведет групповое погружение в гипноз. Регистрация по ссылке.

Кофейня Sierre (ТЦ «Таш-Рабат»), 18.30.

9 сентября. Встреча «От идеи до продукта»

Вы узнаете об этапах, которые проходит IT-идея до IT-продукта. Мероприятие проводится в рамках Startup Weekend Bishkek Women Edition.

«Асанбай-центр», 15.00.

9 сентября. Дневное GPS-ориентирование «Напролом»

Состязание состоится в окрестностях Бишкека. Приглашаются экипажи из двух-трех человек. Место старта и зона охвата будут указаны позже. Подробности по телефону 0773118822.

9 сентября. Мастер-класс «Учимся создавать консольные игры на Python»

Вы узнаете, что такое переменные, условные операторы, циклы и функции, о типах данных. Для участия в мастер-классе обязательно наличие ноутбука и базовых навыков работы с компьютером, знаний математики уровня среднего образования. Регистрация по ссылке.

«Асанбай-центр» 10.30.

9 сентября. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по телефону 0777990089.

Ololo art Studio, 17.00.

Для детей

8, 9 сентября. Детские вечеринки

Детей ждут шоу «Бумажный бум» и «Майнкрафт». Это 17 килограммов специально подготовленной бумаги, ее профессиональные «подниматели», неоновые прожекторы, реалистичные костюмы и атрибутика главных героев, гигантские строительные кубы и многое другое.

ГУМ «Чынар», 17.00.